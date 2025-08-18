Battaglia sui bagagli in Spagna: Vueling scommette sulla vittoria

Nuovo capitolo nella vicenda del ‘trolley a pagamento’ in Spagna. Dopo la multa comminata dal Ministero dei Consumatori di Madrid, Vueling non ha ancora versato i 39,2 milioni di euro richiesti. E ha affermato di contare su una vittoria in tribunale.

Come riporta preferente.com, Dopo aver esaminato le comunicazioni del dicastero, i consulenti della sua società madre, IAG, ritengono che la compagnia low-cost “abbia solide argomentazioni a sostegno della sua politica sui bagagli a mano”.

Dunque il vettore conta su un esito positivo e al momento esclude di procedere al pagamento della sanzione.

Oltre a Vueling, l’Agenzia per la Tutela del Consumatore ha multato Ryanair, sasyJet, Volotea e Norwegian per lo stesso motivo. La low cost irlandese si è vista comminare la multa di importo maggiore, pari a 107,76 milioni di euro.