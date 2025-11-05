Belgio, cancellazioni all’aeroporto di Bruxelles per droni. Riprende gradualmente l’operatività

Sono stati almeno 80 i voli cancellati da ieri sera all’aeroporto Zaventem di Bruxelles, per colpa della presenza di droni nella zona, ma si prevede che oggi la situazione torni alla normalità. A confermarlo all’Afp è Ariane Goossens, portavoce dello scalo.

Molti dei voli sono stati dirottati sui Paesi Bassi e 500 passeggeri sono stati costretti a trascorrere la notte in aeroporto. “Questa mattina i voli possono riprendere a Zaventem e la situazione tornerà alla normalità nel corso della giornata”, ha precisato Goossens.

Skeyes, la società responsabile del controllo del traffico aereo belga, ha dovuto sospendere le attività sul Paese per due volte ieri sera. La prima intorno alle 20 e di nuovo alle 22, sia su Bruxelles che su Liegi.

Roberto Saoncella