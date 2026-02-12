Belgio: Charleroi ritira la tassa e Ryanair aumenta i voli

O’Leary lo aveva annunciato: anche sul Belgio Ryanair avrebbe ridotto l’impegno dopo l’aumento delle tasse, tagliando 2,2 milioni di posti nel 2026 e nel 2027. Ebbene, l’aeroporto di Charleroi ha fatto un passo indietro rinunciando alla tassa e, di conseguenza, Ryanair ha ritirato il suo piano di riduzione dei voli. Il vettore opera anche a Zaventem, l’aeroporto principale del Belgio, ma la maggior parte delle sue operazioni - fa notare Preferente - era e continuerà a essere basata a Charleroi.

Lo scalo si trova nel Sud del Paese, in Vallonia, e il governo della regione francofona aveva inizialmente approvato una tassa di 3 euro a passeggero, scatenando la reazione di Ryanair.

Ora, invece, alla luce dei nuovi sviluppi Ryanair ha annunciato che il numero di posti disponibili aumenterà del 9% quest’estate. Resta, invece, ancora la richiesta del vettore di eliminare la tassa federale di 10 euro che il ministro Bart de Wever vuole introdurre per ogni imbarco.