Belgio, maxi sciopero giovedì 13 febbraio: stop ai voli a Bruxelles e Charleroi

Nessun volo decollerà o atterrerà negli aeroporti di Bruxelles e Charleroi nella giornata di giovedì. In previsione dell’ondata di scioperi prevista il 13 febbraio a Bruxelles e nel Belgio, i due scali hanno preso accordi con i vettori per bloccare le operazioni e limitare i disagi ai viaggiatori.

“Per garantire la sicurezza dei passeggeri e del personale, abbiamo deciso, in consultazione con le compagnie aeree, di non operare alcun volo di linea in partenza il 13 febbraio”, ha spiegato la società che gestisce l’aeroporto di Bruxelles, si apprende da The Brussels Times.

“Le compagnie aeree - ha fatto sapere la società - contatteranno i passeggeri i cui voli sono stati interessati. Chiediamo ai passeggeri di non presentarsi in aeroporto quel giorno.”