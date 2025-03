Un investimento di 3 milioni di dirham, circa 800mila euro, per un ambiente multifunzionale destinato agli equipaggi di cabina. Emirates ha ufficialmente inaugurato la Crew Zone nella sede centrale del gruppo a Dubai; uno spazio aperto, accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e dotato di numerosi servizi, laboratori formativi, aree tecnologiche e di supporto.

La Crew Zone è un ambiente dove rilassarsi e ricaricarsi, ma anche un luogo dove poter confrontarsi con colleghi e stakeholder, partecipare a workshop professionali e personali, usufruire dei servizi del Beauty Hub e raccogliere documenti o dispositivi. Situata al piano terra della sede centrale del Gruppo Emirates a Dubai, è in grado di ospitare fino a 200 membri dell’equipaggio contemporaneamente e si articola in sette zone con servizi dedicati.

Le sette aree

La prima zona è la Emirates Crew Engagement Zone, un ambiente dedicato alla presentazione delle ultime iniziative di Emirates, ai lanci di prodotto, alla formazione e ai workshop. L’Emirates One Device Hub è invece uno spazio dedicato all’assistenza tecnologica, attivo 24/7, dove l’equipaggio può ricevere supporto sul programma One Device di Emirates. Ogni membro del cabin crew riceve un iPhone o un iPad Air personalizzato con app specifiche per migliorare il servizio a bordo.

Altra area è l’Emirates Crew Lounge, uno spazio dotato di poltrone e tavoli, dove l’equipaggio può rilassarsi, gustare un caffè, completare i rapporti di volo post-atterraggio o incontrarsi con i colleghi. L’Emirates Facilities Distribution Service è invece un servizio centralizzato per il ritiro e la consegna di documenti essenziali, come visti e documentazione normativa, oltre al ritiro di nuovi dispositivi tecnologici.

C’è poi anche l’Emirates Crew Computer Zone, un’area tecnologicamente avanzata dotata di monitor di ultima generazione, connessione internet ad alta velocità e postazioni di lavoro individuali e confortevoli. Emirates Crew Connect Services è invece un servizio dedicato al supporto operativo e all’assistenza dell’equipaggio di cabina, attivo 24/7. Infine l’Emirates Beauty Hub, lanciato nel 2023 e ora parte integrante della Crew Zone, è aperto cinque giorni alla settimana. L’equipaggio può prenotare appuntamenti personalizzati per ricevere consigli su trucco, nutrizione, fitness, cura della pelle e dei capelli, oppure partecipare a eventi di gruppo gratuiti e masterclass.