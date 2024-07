BeOnd Airlines inizia oggi il servizio tra Milano Malpensa e le Maldive.

“I clienti di Milano puntano a servizi di lusso alle Maldive - ha dichiarato il ceo Tero Taskila -. Il nostro obiettivo è stato quello di superare ogni aspettativa; l’accoglienza della nostra proposta su Milano è stata eccellente”.

L’aeromobile beOnd, un Airbus A319 progettato con una livrea color carbone scuro e rame, incorpora molti elementi del design italiano. Ad esempio, i sedili in pelle bianca sono realizzati con la pelle di Poltrona Frau. I sedili sono stati progettati da Optimares, anch’essa con sede in Italia.

“Partner come Poltrona Frau e Optimares sono stati fondamentali per la progettazione della nostra cabina - ha aggiunto Taskila -. Hanno compreso fin dall’inizio la nostra visione del comfort del cliente. Lo si percepisce quando si sale a bordo dell’aereo: un sedile interamente in pelle bianca, con il logo beOnd in rilievo “.

La compagnia aerea ha debuttato con un servizio bisettimanale da Milano-Malpensa a Malé, il mercoledì e il sabato.

“Desideriamo ringraziare Sea Aeroporti di Milano per il sostegno prima del lancio del servizio”.

L’annuncio di oggi segue l’apertura di un quinto volo tra Zurigo e Dubai e la ricezione di un secondo aeromobile, un Airbus A321 attualmente in fase di ristrutturazione.