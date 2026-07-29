beOnd rilancia sugli investimenti e prepara un futuro di crescita dopo l’ingresso sul mercato dei voli all business. Due le direttrici che verranno intraprese: da una parte lo sviluppo delle rotte sul Mar Rosso grazie a un’importante intesa con l’Arabia Saudita e dall’altra con un investimento di 20 milioni di dollari nel restyling dei propri sedili con prodotti di nuova generazione.

Per quanto riguarda lo sviluppo di voli in collaborazione con il regno Saudita, il vettore premium ha raggiunto un accordo nel corso dell’ultimo Farnborough International Airshow 2026. Il MoU mira a esplorare le opportunità di operare rotte aeree dirette che colleghino il Mar Rosso con sei importanti città europee. Questi voli diretti di prima classe tra Londra, Parigi, Mosca, Milano, Monaco, Zurigo e l’Aeroporto Internazionale del Mar Rosso (RSI) incrementeranno i flussi turistici, amplieranno le opzioni di viaggio e sosterranno l’obiettivo del Regno di rafforzare la connettività aerea con i principali mercati internazionali.

“Il lancio delle nuove rotte dirette si basa sul successo dell’introduzione, nel novembre 2025, del servizio Milano-Mar Rosso di beOnd, il primo collegamento diretto tra l’Europa e il Mar Rosso, e segna la prossima fase della strategia di espansione a lungo termine e di crescita multi-destinazione di beOnd”, ha evidenziato il presidente e ceo del vettore Tero Taskila.

Il progetto prevede inoltre l’ampliamento della flotta con quattro Airbus A321, attualmente in fase di allestimento, per il quale verranno investiti ulteriori 20 milioni di dollari grazie a un accordo con Optimares per l’installazione di 256 sedili lie-flat realizzati su misura. “Questo investimento serve a garantire che, su ogni aeromobile, prodotto e servizio si integrino perfettamente, superando insieme le aspettative dei nostri ospiti quando arrivano a destinazione”, ha aggiunto il ceo.