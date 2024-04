Binter compie 35 anni, tutti i numeri dal 1989 a oggi

Trentacinque candeline per Binter. La compagnia aerea si fa grande e inizia a fare i conti su quanto fatto dall’anno della sua nascita, il 1989, fino a oggi.

Dal suo debutto il vettore ha trasportato oltre 83 milioni di passeggeri e superato la quota di 1.648.000 voli operati.

In Italia, dall’inizio delle sue operazioni nel 2021, sono stati complessivamente 62.562 i passeggeri trasportati.

Nel 2023, la compagnia aerea ha battuto il suo record di passeggeri annui contabilizzando 4.938.938 viaggiatori su 82.877 voli operati, collegando tutte le isole delle Canarie tra loro e con 33 destinazioni esterne. Numeri ben distanti da quelli del suo primo esercizio completo, nel 1990, quando ha trasportato 564.278 passeggeri e operato appena 15.538 voli.

“In questi 35 anni - commenta in una nota il coordinatore generale di Binter, Santiago Guerra - siamo riusciti a passare da una compagnia aerea regionale, creata per operare voli tra le isole nelle Canarie, a dotare l’Arcipelago di un’azienda solida e leader, che collega tutti gli aeroporti delle Canarie con un servizio di alta qualità e i canari con più di trenta destinazioni nazionali e internazionali e che quest’anno stesso si è introdotta come operatore nel corridoio Canarie-Madrid, al quale portiamo il ‘modo canario’ di volare con una proposta di valore totalmente diversa dal servizio low cost che ha predominato su queste rotte”, ha dichiarato.

Per celebrare l’anniversario, Binter ha in programma diverse azioni, eventi e promozioni lungo l’anno.