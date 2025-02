Binter ha annunciato che prevede di raggiungere i sei milioni di passeggeri trasportati quest’anno, ovvero 400 mila in più rispetto ai 5,6 milioni registrati del 2024.

La compagnia, come riporta Hosteltur, ha anche presentato i piani di connettività e i risultati ottenuti nel primo anno di collegamento tra le Canarie e Madrid. Nel 2025 Binter gestirà 65 rotte, di cui 49 al di fuori delle iole Canarie. Nel 2024 la compagnia ha servito 63 rotte, collegando 26 destinazioni estere.

Secondo Santiago Guerra, coordinatore generale di Binter, tra i principali risultati ottenuti nel 2024 figura il trasporto del 13% in più di passeggeri rispetto all’anno precedente , su una media di 250 voli giornalieri, che hanno rappresentato un’offerta di 7,4 milioni di posti.

Guerra ha sottolineato che nel 2024 Binter è stata la compagnia aerea che ha registrato la maggiore crescita in termini percentuali nella rete Aena, sia rispetto al 2019 che al 2023.

Per quanto riguarda il bilancio del primo anno di attività nel corridoio che collega le Canarie a Madrid, il direttore commerciale e marketing della compagnia aerea, Miguel Ángel Suárez, ha sottolineato “il successo che sta riscuotendo il modello della compagnia in un mercato dominato dalle compagnie aeree low cost”.

I livelli di soddisfazione dei passeggeri che hanno utilizzato il collegamento Binter “raggiungono punteggi prossimi all’eccellenza, con tutti gli indicatori su valori molto vicini al massimo, che è 10” specifica il vettore in una nota. Inoltre, “il 43% dei clienti afferma che il servizio ricevuto ha superato le aspettative”.

Nel 2024 la compagnia aerea ha offerto 770 mila posti grazie agli oltre 5 mila 800 voli. Molto elevata anche la puntualità delle tratte verso la capitale, che ha superato in media l’83% e ha raggiunto il 99,7% di regolarità. Dall’introduzione di Binter in questo corridoio aereo, il mercato è cresciuto del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Per quanto riguarda i piani per il 2025, Santiago Guerra ha annunciato che la connettività offerta dalla compagnia aerea continuerà a crescere, raggiungendo un’offerta di 8,1 milioni di posti per volare direttamente su 65 rotte verso 38 destinazioni, con le quali spera di trasportare un totale di sei milioni di passeggeri. Con 31 rotte, quest’anno Binter sarà leader nei collegamenti nazionali dalle Isole Canarie. A partire da aprile, inizieranno i voli verso alcune nuove mete: Cordova, Badajoz, Valencia e Almería da Gran Canaria e San Sebastián, Granada, Murcia, Valencia, Pamplona e Punta Delgada da Tenerife.