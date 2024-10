Black out ai radar di terra: traffico aereo in tilt nel Nord Italia. La situazione

Situazione critica in gran parte degli aeroporti del Nord-Ovest dell’Italia e in particolare in quelli di Linate e Malpensa a causa di un problema tecnico che sta interessando i radar di terra. La gran parte dei voli al momento è bloccato in partenza mentre in arrivo si registrano dirottamenti in altri aeroporti.

Secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa il problema (un blackout di trenta minuti circa) dovrebbe essere risolto nel corso della serata, ma si temono ripercussioni sull’operatività fino alla mattinata di domani, con ritardi sulla maggior parte dei voli in programmazione. Al momento le compagnie sono al lavoro sulla riprogrammazione dei collegamenti.