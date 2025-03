Sono già 1.300 i voli cancellati o annullati a causa di un blackout che ha colpito l’aeroporto di Londra Heathrow.

La causa sarebbe un incendio scoppiato in una cabina elettrica che ha lasciato senza corrente uno dei principali aeroporti del Vecchio Continente. Heathrow resterà chiuso per tutta la giornata di oggi, venerdì, fino alla mezzanotte.

Come riporta corriere.it, le fiamme sono divampate nel cuore della notte, lasciando al buio circa 16mila abitazioni e causando problemi anche all’aeroporto che, verso le 3 di questa mattina, ha annunciato la chiusura per tutta la giornata. La decisione è stata presa prima che riprendessero le operazioni di decollo e atterraggio, previste per le 5.

Gli effetti

L’impatto sui viaggiatori e sul traffico aereo, secondo quanto affermato dall’aeroporto, continuerà ad avvertirsi per diversi giorni.

Al momento, alcuni voli sono stati dirottati su Gatwick o altri aeroporti del Regno Unito, ma alcuni sono stati spostati anche sui Parigi o altre città europee.

Heathrow è uno degli aeroporti più trafficati del Vecchio Continente e gestisce ogni anno 80 milioni di passeggeri, rappresentando uno snodo fondamentale dei trasporti europei.