TTG Italia

Blocco di Outlook
Le ripercussioni
sul trasporto aereo

Il blocco dei servizi Microsoft 365, che coinvolge Outlook, ha ripercussioni anche sul trasporto aereo globale, per fortuna però non sulla gestione del traffico, ma solo sui canali di comunicazione e sul supporto clienti.

Questa mattina, come riporta corriere.it, Eurocontrol - l’agenzia che coordina i movimenti aerei sopra l’Europa e le aree limitrofe - ha inviato alle compagnie aeree un avviso urgente: a causa del blackout globale di Microsoft 365, il centro - che si trova a Bruxelles - non è in grado di ricevere, né inviare e-mail. Fino alla risoluzione del problema chiede di essere contattato esclusivamente per telefono.

Le compagnie europee segnalano difficoltà a gestire reclami, a modificare l’itinerario e a proseguire nelle comunicazioni interne o con i partner. Suggeriscono, quindi, ai passeggeri di controllare lo stato del volo su app e sito del vettore e, se possibile, sui tabelloni dell’aeroporto. Le notifiche di ritardo, di cambi di gate o le cancellazioni inviate via e-mail potrebbero, infatti, arrivare in ritardo o non arrivare affatto.

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