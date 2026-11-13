Il blocco dei servizi Microsoft 365, che coinvolge Outlook, ha ripercussioni anche sul trasporto aereo globale, per fortuna però non sulla gestione del traffico, ma solo sui canali di comunicazione e sul supporto clienti.

Questa mattina, come riporta corriere.it, Eurocontrol - l’agenzia che coordina i movimenti aerei sopra l’Europa e le aree limitrofe - ha inviato alle compagnie aeree un avviso urgente: a causa del blackout globale di Microsoft 365, il centro - che si trova a Bruxelles - non è in grado di ricevere, né inviare e-mail. Fino alla risoluzione del problema chiede di essere contattato esclusivamente per telefono.

Le compagnie europee segnalano difficoltà a gestire reclami, a modificare l’itinerario e a proseguire nelle comunicazioni interne o con i partner. Suggeriscono, quindi, ai passeggeri di controllare lo stato del volo su app e sito del vettore e, se possibile, sui tabelloni dell’aeroporto. Le notifiche di ritardo, di cambi di gate o le cancellazioni inviate via e-mail potrebbero, infatti, arrivare in ritardo o non arrivare affatto.