Potrebbe attestarsi tra 430 milioni e 1,12 miliardi di dollari l’impatto economico dello stop del traffico aereo Usa sui conti delle compagnie aeree americane. La stima è di Savanthi Syth, analista della holding finanziaria Raymond James Financial.

Secondo l’analista, riporta Corriere.it, il blocco dei voli di venerdì 13 novembre e le interruzioni dei giorni seguenti - che hanno portato complessivamente all’annullamento di 18mila partenze - potrebbero avere pesanti ricadute sulle trimestrali delle major e delle low cost d’oltreoceano.

La stima delle perdite per vettore

A pagare il prezzo più alto potrebbe essere American Airlines, il cui schedule è stato maggiormente interessato dalle cancellazioni. La major statunitense potrebbe registrare nel quarto trimestre perdite per 354 milioni di dollari.

Anche Delta Air Lines e United Airlines potrebbero registrare perdite ingenti, arrivando a contabilizzare rispettivamente un negativo di 244 e 229 milioni.

Tra le low cost Southwest Airlines potrebbe registrare perdite per 137 milioni di dollari e JetBlue per 73 milioni.