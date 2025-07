Entro il 2044 l’aviazione commerciale avrà bisogno di quasi 2,4 milioni di nuovi professionisti. Questa la stima che il Pilot and Technician Outlook (PTO) 2025 di Boeing traccia sulla base delle previsioni di crescita a lungo termine del traffico aereo.

L’azienda, che ha presentato la sua previsione ventennale annuale all’EAA AirVenture Oshkosh, ha dichiarato che i vettori commerciali dovranno affrontare numerose assunzioni e attività di formazione per sostenere la flotta commerciale globale, che avrà bisogno di 660mila piloti, 710mila tecnici di manutenzione e un milione di membri dell’equipaggio di cabina.

“Il settore - ha dichiarato Chris Broom, vicepresidente Commercial Training Solutions, Boeing Global Services - sta investendo in tecnologie, inclusa la realtà mista, una combinazione immersiva di ambienti fisici e digitali che migliora l’apprendimento pratico e la consapevolezza situazionale. Boeing sta supportando i clienti con prodotti e servizi di formazione aeronautica digitalmente avanzati per soddisfare le loro esigenze. Il pilastro del nostro approccio rimane la metodologia basata sulle competenze per la formazione e la valutazione, per garantire un addestramento aeronautico di alta qualità”.

Nel PTO Boeing prevede che, entro il 2044, due terzi del nuovo personale saranno necessari per sostituire lavoratori persi per pensionamento e turnover, mentre un terzo supporterà la crescita della flotta commerciale. La domanda di nuovo personale sarà trainata principalmente dagli aerei a corridoio singolo e, come negli anni precedenti, Eurasia, Cina e Nord America continueranno a generare oltre la metà della nuova domanda di personale del settore, mentre Asia meridionale e Sud-Est asiatico saranno le regioni con la crescita più rapida, con una domanda di personale prevista più che triplicata.