Sedili installati in maniera non corretta e per Boeing scatta il nuovo campanello d’allarme. La notizia è arrivata durante la notte da Washington: la Faa, la Federal Aviation Administration, l’autorità competente in aviazione civile negli Usa, come riportato dal quotidiano La Repubblica, avrebbe segnalato che su 453 Boeing modello 737 Max (in tutte le sue versioni), 69 coppie di sedili sarebbero state installate in maniera non corretta e, in caso di incidente o anche solo di turbolenza, potrebbero staccarsi e ferire i passeggeri.

Al momento sembra che il problema riguardi solo consegne fatte per il mercato americano, ma bisognerà attendere fino al 10 settembre per raccogliere ulteriori segnalazioni anche da altri mercati internazionali. Non è chiaro quanto ci vorrà per gli interventi di manutenzione, che alcuni stimano in circa 70 ore lavorative ad aereo, ovvero uno stop di quasi 2 settimane a velivolo.

Il danno economico per Boeing è stato quantificato in 2,6 milioni di dollari, ma è soprattutto l’immagine del colosso statunitense a pagare il conto più salato.