Boeing, class action contro il costruttore per l’incidente Alaska Airlines

Nuova azione legale contro Boeing sul caso Alaska Airlines. Il giudice federale della Virginia ha ritenuto fondata la class action guidata dalla tesoreria del Rhode Island, azionista del costruttore nel periodo compreso tra gennaio 2021 e gennaio 2024.

Lo Stato ha citato in giudizio Boeing per le perdite economiche subite in seguito all’incidente del portellone, avvenuto il 5 gennaio del 2024, e per aver anteposto le logiche del profitto profitto alla sicurezza.

Un nuovo colpo per l’azienda statunitense, che dopo l’incidente ha dovuto versare nelle casse di Alaska Airlines 162 milioni di dollari per le perdite subite.