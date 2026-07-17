Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce testano nuove tecnologie per il fuel e anti-rumore

Boeing, Lufthansa e Rolls-Royce uniscono le forze per sperimentare nuove tecnologie aeree. Obiettivi dell’operazione migliorare l’efficienza del carburante e ridurre il rumore.

I primi test inizieranno entro la fine del mese nel sito Boeing di Glasgow, nel Montana, su un Boeing 787 Dreamliner, impiegato come ecoDemonstrator Explorer 2026.

L’aeromobile, equipaggiato con motori Rolls-Royce Trent 1000, sarà poi consegnato Lufthansa.

Le nuove tecnologie

Le sperimentazioni dovrebbero proseguire fino a metà agosto. Le tecnologie prese in esame comprenderanno il Next Generation Inlet, un dimostratore di presa d’aria del motore di lunghezza ridotta, dotato di avanzati trattamenti acustici. Lo strumento consente l’integrazione di motori più efficienti dal punto di vista dei consumi sulle future piattaforme, riducendo peso e resistenza aerodinamica e mantenendo al contempo elevate prestazioni acustiche.

Oggetto di test saranno anche le Procedure di decollo e atterraggio ottimizzate, incluse le traiettorie di volo Intelligent Operations, progettate per ridurre il rumore percepito dalle comunità nei pressi degli aeroporti. Queste rotte vengono generate mediante algoritmi che utilizzano molteplici fonti di dati per individuare opportunità di miglioramento dell’efficienza nei consumi e della riduzione del rumore.