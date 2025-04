Boeing: nei primi tre mesi 130 consegne, solo 6 meno di Airbus

Segnali incoraggianti per Boeing. Nonostante stia attraversando un’ardua fase di ristrutturazione e il Governo americano le abbia imposto un tetto per le consegne mensili (soli 38 B 737 Max al mese) per garantire alti standard di qualità, l’azienda inizia a registrare numeri confortanti.

Secondo quanto si apprende da Preferente, nei primi tre mesi del 2025 Boeing ha portato a termine 130 consegne, poche unità in meno rispetto al principale competitor Airbus, arrivato a quota 136.

Un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando le consegne furono solo 83, sebbene anche il ramo di produzione destinato al comparto militare stia contribuendo a sostenere le consegne.

Il leggero divario con Airbus testimonia inoltre come anche quest’ultimo stia faticando a tenere alti i ritmi di produzione. A contribuire le ormai note problematiche ai motori.