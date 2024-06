A picco gli ordini in casa Boeing. L’azienda ha alzato il velo sulle consegne del mese di maggio, rivelando l’arrivo di soli quattro ordini.

Per il secondo mese consecutivo, inoltre, il costruttore non ha incassato alcuna richiesta per il B 737 Max, un tempo aeromobile di maggior successo e oggi nell’occhio del ciclone dopo i numerosi incidenti che lo hanno coinvolto.

Quotazioni in calo

Un’altra brutta notizia arriva anche per le quotazioni di Boeing, ieri crollate - secondo quanto riportano le colonne de Il Sole 24 Ore - del 30%. Ora, per l’azienda si profila l’ipotesi di un ulteriore downgrading da parte delle agenzie di rating, che hanno già minacciato il declassamento a livello ‘junk’. Una probabilità che, se si concretizzasse, potrebbe rendere molto complicato per Boeing reperire nuovi investimenti.