Dopo che Dave Calhoun ha annunciato che si sarebbe dimesso nel 2024, Boeing ha scelto Kelly Ortberg come nuovo presidente e ceo. La scelta è stata comunicata da The Air Current e confermata da Boeing , come riporta Simpleflying.

La notizia delle dimissioni di Calhoun è arrivata in seguito a diversi incidenti, in particolare quello del Boeing 737 Max di Alaska Airlines che ha perso un portellone durante il volo.

Kelly Ortberg assumerà la carica tra poco più di una settimana, iniziando come ceo e presidente l’8 agosto. Commentando la sua nomina, Ortberg ha osservato: “Sono onorato e onorato di unirmi a questa azienda. Boeing ha una storia straordinaria come leader e pioniere nel nostro settore, e mi impegno a lavorare insieme agli oltre 170mila dipendenti dell’azienda per continuare nel solco della tradizione, con sicurezza e qualità in prima linea. C’è molto lavoro da fare e non vedo l’ora di iniziare”.

Ortberg si è laureato in ingegneria meccanica presso l’Università dello Iowa e da allora ha accumulato oltre 35 anni di esperienza nel settore dell’aviazione. In particolare, Ortberg giunge dall’esterno di Boeing, mentre Calhoun era stato membro del consiglio di amministrazione della società per oltre un decennio prima della sua nomina. Molti sperano che la nomina di Ortberg permetta a Boeing di voltare pagina dopo i problemi degli ultimi tempi.