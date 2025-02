Un totale di 2.835 aeromobili nei prossimi vent’anni: questo il fabbisogno previsto per l’India, uno dei mercati in più rapida espansione del mondo (come dimostrano anche i recenti maxiordini dei vettori del subcontinente).

Boeing sta guardando con molta attenzione alle opportunità di quest’area, dove la concorrenza dei cinesi di Comac potrebbe essere meno agguerrita rispetto ad altri Paesi, considerando la ‘competizione’ tra l’India e il Paese del Dragone.

Come riporta preferente.com, il rapido miglioramento della qualità della vita in India sta facendo aumentare la domanda di voli. Ashwin Naidu, direttore commerciale di Boeing per l’India, ha affermato: “Le persone avranno più accesso all’aviazione e le compagnie aeree hanno bisogno di aeromobili più efficienti per soddisfare tale domanda”.