Boeing: stop alle consegne del 737 Max per problemi di cablaggio

Ancora problemi per Boeing. La casa costruttrice ha annunciato la sospensione delle consegne dei B737 Max a causa di alcuni problemi al sistema di cablaggio.

Come riporta preferente.com, Boeing non ha reso noto il numero di aerei interessati.

Il produttore ha dichiarato che il danno è stato causato da un funzionamento improprio dei macchinari e le riparazioni sarebbero già iniziate.

Nota importante, Boeing ha affermato che gli aerei attualmente in volo posso continuare a farlo. Inoltre ha precisato che ciò non modificherà il suo obiettivo di consegnare 42 aerei 737 Max al mese, puntando a raggiungere circa 500 entro la fine del 2026.

Insomma, per Boeing non si tratterebbe di un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi strategici. Anche se sicuramente si tratta di un nuovo intoppo del colosso dell’aviazione dopo i problemi degli ultimi anni.