Una trimestrale così non si registrava dal periodo del Covid. Si è chiuso con una perdita di 6,17 miliardi di dollari il terzo trimestre di Boeing (lo scorso anno era di 1,64 miliardi), su ricavi per 17,8 miliardi (18,1 miliardi nel 2023). Il cash flow operativo è risultato negativo per 1,3 miliardi e nel trimestre è stata bruciata cassa per 2 miliardi di dollari, oltre agli 8,2 miliardi dei due trimestri precedenti. Il debito consolidato si è invece attestato a 57,9 miliardi di dollari, rispetto ai 57,7 miliardi dello scorso anno.

Particolarmente pesante il risultato riguardante la divisione aerei commerciali che, come riportato da Il Sole 24 Ore, ha subito una perdita operativa di circa 4 miliardi di dollari contro i 547 milioni dell’anno precedente, con 116 aerei consegnati e un portafoglio ordini di oltre 5.400 velivoli. Commentando i dati il ceo di Boeing, Kelly Ortberg, ha cercato di infondere ottimismo agli investitori pur ammettendo le enormi difficoltà, dal debito spropositato ai problemi di produzione ancora sotto controllo della Faa. “Dobbiamo lasciarci alle spalle il passato per fare progredire il gruppo - ha rimarcato -. Ci vorrà tempo per riportare Boeing ai suoi antichi fasti, ma con la giusta attenzione e la giusta cultura possiamo tornare ad essere un’azienda iconica e leader nel settore aerospaziale”.