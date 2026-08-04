Dopo anni volge a buon fine l’iter di certificazione del 737 Max-7 di Boeing. Il costruttore ha ottenuto finalmente il via libera della Federal Aviation Administration (FAA) in seguito all’introduzione delle migliorie richieste dall’ente dopo gli incidenti aerei di Lion Air e di Ethiopian Airlines tra il 20218 e il 2019.

L’aeromobile ha ottenuto la certificazione dopo una serie di test e di valutazioni che hanno riguardato i comandi volo, la sicurezza dei sistemi e gli allarmi per gli equipaggi.

Tra i miglioramenti apportati dal costruttore, riporta Hosteltur, figurano aggiornamenti al software di controllo del volo, al sistema di allerta per i piloti e una riprogettazione del sistema antighiaccio dei motori.