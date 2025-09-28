Breeze Airways esce dai confini Usa: primi voli sui Caraibi

Il vettore statunitense Breeze Airways, scommessa effettuata in pieno periodo Covid da parte del fondatore e ceo David Neeleman, prepara lo sviluppo fuori dai confini degli Stati Uniti. Saranno i Caraibi le nuove destinazioni della compagnia aerea, dove verranno attivate tre rotte su Cancun, Montego Bay e Punta Cana.

La prima rotta internazionale di Breeze sarà inaugurata il 7 gennaio e collegherà Norfolk, in Virginia, a Cancún con un servizio settimanale il sabato. Il servizio settimanale il sabato per Cancún da Charleston, Carolina del Sud, New Orleans e Providence, Rhode Island, seguirà più tardi a gennaio e fino a febbraio. Breeze prevede di avviare il servizio per Montego Bay l'11 febbraio, con voli da Tampa il mercoledì e il sabato, aggiungendo il servizio il giovedì e la domenica da Raleigh-Durham, nella Carolina del Nord, il 5 marzo.