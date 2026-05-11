British Airways: 50 voli al giorno sugli Usa questa estate

Una media di 50 voli al giorno in direzione Stati Uniti. E’ il record che verrà toccato da British Airways nel trimestre estivo, complice anche la Fifa World Cup di calcio. Si tratta di una crescita del 5% rispetto allo scorso anno.

In totale, secondo i dati Cirium riportati da Simpleflying, la compagnia del gruppo Iag ha programmati oltre 4.500 partenze da Londra Heathrow e Gatwick mentre i posti in offerta saliranno da 1.226.766 a 1.286.033. Prima destinazione per numero di partenze (781) l’aeroporto Jfk di New York, seguito da Boston, Los Angeles e Washington O’Hare.

Le rotte che faranno la differenza rispetto allo scorso anno saranno quelle verso Dallas, St. Louis e Orlando.