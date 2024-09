British Airways: 9 milioni di sterline per la transizione energetica

Continua il cammino delle compagnie aeree per la transizione energetica. British Airways ha firmato un accordo di sei anni per l’acquisto di ‘crediti’ di rimozione del carbonio, per un valore di oltre 9 milioni di sterline.

Come riporta ttgmedia.com, il vettore sponsorizzerà un progetto in Scozia in cui le emissioni di co2 saranno ‘catturate’ dalle distillerie di whisky e riutilizzate per realizzare materiali da costruzione. Ma nel pacchetto ci sono anche progetti che bloccano l’erosione delle rocce o riforestazione.

Carrie Harris, director of sustainability di British Airways, ha commentato: “Sebbene piccoli rispetto alle nostre emissioni totali, questi progetti sono fondamentali per stimolare il mercato delle rimozioni del carbonio”.