British Airways si espande su India e Brasile. La compagnia aerea ha siglato accordi di codeshare con la compagnia del Subcontinente IndiGo e con la sudamericana Latam.

Come riporta simpleflying.com dal 30 settembre, i clienti possono viaggiare verso 18 destinazioni in tutta l’India con il codice British Airways, tra cui Goa e Ahmedabad; in India saranno a disposizione 39 rotte da Londra Heathrow.

Grazie all’accordo con Latam, invece, raddoppieranno le frequenze su San Paolo dal 27 ottobre.