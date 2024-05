Decollerà il 1° dicembre il nuovo volo di British Airways per Tromsø, in Norvegia, che diventa così la destinazione più settentrionale della compagnia aerea a livello globale, già disponibile per le prenotazioni.

La città norvegese è conosciuta come uno dei luoghi migliori al mondo per vedere l’aurora boreale e offre una grande varietà di attività a contatto con la natura, tra cui lo sci, l’alpinismo e il whale watching. “Saremo l’unico vettore premium che opera lì dal Regno Unito - sottolinea Neil Chernoff, Chief Planning and Strategy Officer di British Airways - e abbiamo ottimizzato lo schedule per consentire viaggi di tre e quattro notti, che sappiamo essere perfetti per una destinazione come questa”.

I voli di ritorno, spiega TravelDailyNews, verranno effettuati due volte a settimana fino al 27 marzo 2025 e i clienti possono portare l’attrezzatura da sci o snowboard come parte del bagaglio registrato purché le dimensioni della borsa siano inferiori a 190 x 75 x 65 cm.