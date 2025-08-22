British Airways ha annunciato la summer 2026 dagli aeroporti londinesi, presentando i potenziamenti delle sue rotte a lungo raggio, soprattutto verso le destinazioni più gettonate.

Saranno quindi tante le novità che interesseranno la prossima estate per chi partirà o farà scalo a Heathrow o Gatwick, a cominciare da Bangkok, verso cui saranno operativi tre voli la settimana tutto l’anno e circa 60.000 posti aggiuntivi.

Novità anche per la Giamaica con un ulteriore volo settimanale da Londra Gatwick a Kingston, per un totale di quattro collegamenti a settimana.

Tanti i voli anche verso gli States con Miami e San Diego che ne avranno due al giorno, e uno verso Dallas.

British Airways ha annunciato inoltre che offrirà un servizio giornaliero da Heathrow al Bahrein, raddoppiando il numero di voli settimanali. Sempre in Medio Oriente, Jeddah passerà a cinque voli a settimana, mentre Riyadh e Doha a 14 voli a settimana.