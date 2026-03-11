British Airways sospende i voli sul Golfo

British Airways ha confermato la sospensione di tutti i voli verso Dubai e Abu Dhabi e ha ridotto le operazioni nell’intera regione del Golfo. La compagnia aerea ha dichiarato che tutti i voli per Abu Dhabi saranno sospesi fino a fine anno, senza una data di ripresa confermata, mentre i voli per Dubai sono cancellati fino alla fine di marzo. Anche in questo caso, non è stata fornita una data di ripresa prevista.

Sospesi fino alla fine di marzo anche i voli per Amman, Bahrein, Doha e Tel Aviv.

“A causa della continua incertezza della situazione in Medio Oriente e dell’instabilità dello spazio aereo, abbiamo dovuto ridurre temporaneamente i nostri voli nella regione - ha dichiarato la compagnia aerea -. Stiamo monitorando costantemente la situazione e siamo in contatto con i nostri clienti per offrire loro una gamma di opzioni.”

Anche per quanto riguarda l’Oman, la scelta della compagnia è quella di fermare i voli. “Abbiamo posti limitati sui nostri voli di rimpatrio dall'Oman (Muscat) a Londra Heathrow l'11 e il 12 marzo per i clienti con una prenotazione esistente – si legge nella nota pubblicata sul sito del vettore -. Dopo queste date, i voli saranno sospesi a causa della riduzione della domanda”.