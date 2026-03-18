British Airways: torna la rotta Londra-Melbourne dopo 20 anni

Dal gennaio del prossimo anno British Airways riprenderà i voli giornalieri per l’aeroporto di Melbourne, con decollo da Londra Heathrow (via Kuala Lumpur). La durata totale del viaggio, compreso lo scalo, sarà di 23 ore.
Come riporta travelmole.com la compagnia aveva volato per l’ultima volta su questa rotta nel 2006; si tratta dunque di oltre 20 anni di stop durante i quali i clienti di British Airways hanno potuto volare per Melbourne con Qantas, tramite l’alleanza oneworld.
British ora tornerà sulla rotta il prossimo 11 gennaio a bordo di Boeing 787-9 Dreamliner, che metteranno a disposizione la First Class, la business class Club World, la premium economy e la World Traveller economy.