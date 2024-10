British: centinaia di voli cancellati per mancanza di pezzi di ricambio

Il 15% dei B787 di British Airways sono a terra. E i voli da Londra a New York e Doha sono sospesi fino ad aprile. La mancanza di pezzi di ricambio per i motori Trent 1000 prodotti da Rolls Royce ha costretto il vettore a cancellare centinaia di voli. Come riporta preferente.com, la compagnia ha preferito giocare d’anticipo e procedere alla cancellazione piuttosto che creare disagi all’ultimo minuto.

I ritardi nella fornitura dei pezzi potrebbero durare fino al 2026. E ora, come sottolinea anche il sito di informazione spagnolo, dare la colpa al Covid diventa davvero difficile.