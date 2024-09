British Airways si prepara a stabilire un nuovo record di voli diretti sul Nord America: nell’estate del 2025 arriverà infatti ad avere, nel picco stagionale, fino a 400 collegamenti alla settimana.

Il traguardo sarà ottenuto grazie all’incremento di alcune frequenze, mentre al momento non sono previste nuove destinazioni. In primo luogo il volo da Heathrow per Miami diventerà bigiornaliero, raddoppiando di fatto la capacità, mentre dallo stesso scalo londinese partiranno sei frequenze in più per Austin, portandole in totale a 13.

Tra le altre destinazioni coinvolte dagli incrementi, Washington e Vancouver beneficeranno di un massimo di sette voli in più alla settimana, mentre Pittsburgh avrà per la prima volta un volo giornaliero. Tre frequenze in più in alta stagione infine anche per Las Vegas.