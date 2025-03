British torna a operare su Kuala Lumpur

British Airways ha annunciato la ripresa dei voli giornalieri da Londra Heathrow a Kuala Lumpur. Il collegamento sarà ripreso dal prossimo 2 aprile.

L’annuncio, come riporta travelmole.com, è arrivato direttamente Malaysia Airports Holdings Bhd.

In un primo momento, British aveva annunciato la ripresa dei collegamenti già per la fine dello scorso anno; il ritorno sulla rotta era stato poi rimandato a causa dei problemi ai motori dei Dreamliner, gli aeromobili utilizzati per coprire questa tratta.

La rotta non viene operata dal vettore britannico dal 2021, quando venne interrotta a causa della pandemia.