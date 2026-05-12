Brunini, Sea: “Chi ha comprato il biglietto aereo può stare tranquillo”

“Monitoriamo con grande attenzione, però tutti coloro che hanno comprato il biglietto penso che possono stare tranquilli”. Lo ha dichiarato Armando Brunini, amministratore delegato di Sea, parlando dei possibili rischi per i voli dovuti alla crisi del fuel.

“Per i prossimi due mesi problemi non ci sono, gli operatori che riforniscono i carburanti ci tranquillizzano - ha aggiunto -. Riteniamo che le tensioni si scaricheranno soprattutto sui prezzi, quindi sui costi per le compagnie e sui prezzi per i passeggeri, mentre non crediamo che ci possano essere problemi seri di disponibilità fisica di carburanti, sicuramente non nei prossimi mesi”.

Per quanto riguarda il possibile impatto sul turismo, Brunini ha evidenziato che “per quello che noi sappiamo in maniera indiretta c'è qualche ritardo nelle prenotazioni, le persone aspettano, però le compagnie si aspettano un'estate sul Mediterraneo e sull’Europa piuttosto robusta”.