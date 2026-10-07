Bruxelles, sciopero in aeroporto venerdì 9 ottobre

Venerdì 9 ottobre diversi voli dell'aeroporto di Bruxelles ​saranno cancellati a causa di ​uno sciopero nazionale​, al quale parteciperà anche il personale ​della società di assistenza a terra ​Alyzia, ha comunicato l'aeroporto ​martedì, come riporta Reuters.

I media belgi hanno riferito che si ​prevede ​la cancellazione di almeno 140 voli in arrivo e in partenza.

Alyzia è responsabile della gestione delle operazioni di volo per diverse grandi compagnie aeree che operano da e per Bruxelles, tra cui Brussels Airlines. Si occupa della movimentazione dei bagagli, delle operazioni in piazzale, dello sghiacciamento, della pulizia degli aeromobili e del trasporto di merci/posta. Secondo l'aeroporto di Bruxelles, Alyzia disporrà di “personale limitato” venerdì.

La compagnia aerea sottolinea, tuttavia, di non essere coinvolta nell’azione sindacale. “Ci rammarichiamo del fatto che questa è già la terza volta quest’anno che il nostro programma di voli subisce gravi disagi a causa di azioni sindacali intraprese da soggetti esterni”, si legge nel comunicato. “Questo sciopero sta sconvolgendo i piani di viaggio di migliaia di passeggeri e sta avendo un impatto finanziario significativo su Brussels Airlines”.