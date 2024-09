Ancora un mese da record per l’aeroporto di Cagliari. La forte domanda per l’isola ha avuto importanti ripercussioni anche sul traffico aereo e lo scalo, complice anche l’aumento dei voli, nel mese di agosto ha sfiorato i 650mila passeggeri, con un aumento del 9,3% anno su anno.

Bene anche l’andamento totale dei primi 8 mesi dell’anno, con i passeggeri che risultano in crescita del 7,4% arrivando a superare i 3,5 milioni trainati in particolare dai movimenti da e per l’estero.

“Ciò che auspichiamo per la conclusione della stagione estiva in termini di tenuta dei volumi di traffico è confortato dai dati - commenta l’a.d. di Sogaer, società di gestione dello scalo, Fabio Mereu -: a settembre e ottobre resteranno attive rispettivamente il 94% e l’80% delle destinazioni operative durante la peak season estiva, con una programmazione di oltre 6.800 voli complessivi nei due mesi”.