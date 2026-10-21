Calabria, gli aeroporti sono rimasti senza carburante

A comunicarlo è l’Enav in una Notam, l’avviso ufficiale che informa piloti e personale di volo: a causa della protesta degli autotrasportatori gli aeroporti di Crotone e Reggio Calabria sono rimasti senza carburante per gli aerei.

La nota sottolinea come i piloti debbano “pianificare il rifornimento presso l’aeroporto di partenza o precedente, in quantità sufficiente per le tratte successive”.

A Lamezia Terme, invece, per ora non si registrano problemi e le operazioni procedono regolarmente.

Il viceministro al Mit, Edoardo Rixi, ha intanto annunciato che i fondi per l’autotrasporto verranno “già erogati da oggi, poi ci sarà un decreto legge, in cui verranno incluse tutte le misure su cui noi ci siamo impegnati”. Rixi ha poi richiesto di smobilitare i blocchi “perché stanno creando grossi problemi ai cittadini, in particolare sugli approvvigionamenti agli ospedali e ai supermercati in alcune aree del Paese e temiamo anche infiltrazioni di bande organizzate che nulla hanno a che vedere con l’autotrasporto”.