Calicchia, Tap: “Dall’Italia forte domanda per il Brasile”

Tap Air Portugal chiude il terzo trimestre 2024 con un utile di 117,8 milioni di euro, il numero di passeggeri trasportati è aumentato dell’1,3% sul 2023, mentre il numero di voli operati è diminuito dell’1,9%. L’utile risulta comunque in calo del 35% rispetto al dato dello stesso periodo dell’anno scorso, principalmente a causa dei cambi e di un forte aumento dei costi del personale.

Tuttavia, il confronto con l’analogo trimestre del 2019 evidenzia un miglioramento di 116,6 milioni di euro. “Il Brasile continua ad essere una destinazione che anno dopo anno regala soddisfazioni anche per le partenze dall’Italia”, ha dichiarato Davide Calicchia, Market Manager di TAP Air Portugal in Italia, in una serata organizzata insieme all’istituto Guimarae Rosa presso l’Ambasciata del Brasile a Roma. “Le vendite indirette dall’Italia nel mercato brasiliano fatte da agenzie, hanno fatto registrare nel corso dei primi 10 mesi di quest’anno, un incremento del 6,1%, passando dal 28,2% al 34,3% del mercato”, ha aggiunto, paragonando i dati con quelli pre pandemia.