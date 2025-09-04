Calo delle prenotazioni e il titolo di Jet2.com crolla in Borsa

Acque agitate alla Borsa di Londra per Jet2.com. Nonostante un andamento dell’estate in linea con le previsioni e superiore comunque allo scorso anno, la compagnia ha dovuto mettere in luce un calo delle prenotazioni per i mesi a venire e questo ha determinato in calo del 12 per cento nel valore delle azioni.

In particolare sarebbero in calo i pacchetto vacanza completi e questo avrebbe indotto il vettore a tagliare i posti offerti, mantenendo un pricing stabile o al ribasso. “Sebbene attualmente operiamo in un mercato difficile, vantiamo un modello di business collaudato, una base clienti fedele, un approccio flessibile alla gestione della capacità e, naturalmente, il nostro pluripremiato servizio clienti - ha detto il ceo Steve Heapy, secondo quanto riportato da Teleborsa -. Riteniamo che questi fattori costituiscano la base per un solido risultato finanziario quest’anno e per un’ulteriore crescita redditizia negli anni a venire”.