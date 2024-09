Carlo Stradiotti ha decido di non partecipare al contest TTG Star 2024 Personaggio dell’Anno. Il ceo di Neos (gruppo Alpitour) in una nota inviata al direttore di TTG Italia ha spiegato che si tratta di “una mia valutazione totalmente personale. Ovviamente questo non implica alcuna valutazione del tuo-vostro ruolo in questo settore né tantomeno dipende da valutazioni di Neos o del gruppo a cui appartiene”.