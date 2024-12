Carlos Tavares, ex ceo Stellantis, interessato alla privatizzazione di Tap

Dopo la burrascosa uscita di scena da Stellantis e le polemiche legate anche all’astronomica buonuscita prevista per l’ex ceo, Carlos Tavares torna agli albori della cronaca, questa volta nel suo Paese, il Portogallo.

In un’intervista rilasciata a un settimanale e ripresa da Ch-aviation il discusso ex manager della galassia di cui fa parte anche la Fiat ha infatti dichiarato l’intenzione di prendere parte all’operazione di privatizzazione della compagnia aerea Tap, ma non con un ruolo manageriale, piuttosto con uno di investitore.

“Ciò che conta è trovare la soluzione migliore per il Portogallo – ha detto Tavares -. E quindi, ovviamente, con tutte le richieste che ho ricevuto da molti amici, quello che mi sembra ovvio è che, in primo luogo, deve riflettere l'interesse strategico”.