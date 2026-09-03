Ancora tagli in vista per Ryanair. Per contenere l’impatto dei rincari del carburate, legato al perdurare dell’instabilità in Medio Oriente, la low cost irlandese prevede la riduzione del numero dei voli nella stagione invernale.
La decisione si riflette sulle previsioni di traffico. Secondo quanto riportato dall’Agi, Ryanair ha rivisto al ribasso l’obiettivo di passeggeri trasportati per l’esercizio 2027 da 216 a 214 milioni.
Il ridimensionamento dell’operativo invernale dovrebbe consentire alla compagnia di contenere le perdite stagionali, stimate tra 70 e 100 milioni di euro.
Previsto un rialzo delle tariffe
Parallelamente, alla riduzione dei voli, Ryanair valuta anche un aumento delle tariffe sulle rotte a corto raggio. Secondo quanto riferito dal Gruppo, qualora i prezzi del carburante dovessero mantenersi elevati fino all’estate 2027, su alcune tratte gli aumenti potrebbero essere significativi.
Sul fronte finanziario, il vettore prevede comunque di chiudere l’esercizio 2026/2027 in utile, sebbene con un risultato netto inferiore rispetto a quello registrato nell’ultimo esercizio.