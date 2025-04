Tornano puntuali, alle porte delle festività pasquali, i rincari sui voli verso il Sud Italia. Negli aeroporti pugliesi, in particolare, si registrano rialzi delle tariffe fino al 300%.

Secondo quanto rilevato dalla piattaforma di comparazione Skyscanner e riportato da quotidianodipuglia.it, l’impennata delle tariffe riguarda principalmente i servizi in partenza da Milano e Roma diretti verso gli aeroporti di Bari e Brindisi, operati sia dalle major che dalle low cost.

Sulla tratta Milano-Bari, per esempio, per voli che normalmente costerebbero intorno ai 60 euro si può arrivare a spendere fino a 230 euro in prossimità della Pasqua, che quest’anno cadrà il 20 aprile. Un fenomeno che, denunciano le associazioni dei consumatori, si rileva anche prenotando con largo anticipo.