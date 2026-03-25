Casati, Delta: “La programmazione rimane invariata, domanda secondo le attese”

L’eco del conflitto in Medio Oriente e le sue ripercussioni su tutto il mondo del trasporto aereo continuano a farsi sentire, ma in casa di Delta non c’è al momento l’intenzione di diminuire l’offerta sulle rotte transatlantiche, proseguendo con il programma più intenso di sempre a livello di offerta, in particolare sull’Italia.

“Continuiamo a monitorare la situazione giorno per giorno – sottolinea Cristina Casati, sales manager Italia della major Usa – ma al momento non rileviamo ripercussioni sulla domanda. Le prenotazioni risultano in linea rispetto alle attese, sia sul fronte leisure sia su quello business, per cui dall’headquarter non ci sono segnali che facciano pensare a una revisione della programmazione. Ovviamente fare previsioni anche solo a breve-medio termine in questo contesto è impossibile, ma siamo prenti a intervenire nel segno della flessibilità qualora fosse necessario”.