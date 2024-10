Cristina Casati non ha certo alcun timore reverenziale. Lo ha dimostrato nei giorni scorsi a Rimini durante la premiazione di TTG Star, svoltasi nei padiglioni di TTG Travel Experience. Si è presentata sul palco con il giusto piglio di chi guida (per i mercati del Sud-Est Europa) uno dei più grandi vettori del mondo. Sa bene che da Delta ci si attende nel 2025 una conferma della crescita passeggeri sulla linea Italia-Usa e per questo ha sottolineato: “Siamo il vettore che opera il maggior numero di voli diretti e anche all’interno del network internazionale della compagnia aerea l’Italia sta assumendo un ruolo sempre più importante e strategico. Nel 2025 saremo il mercato che registrerà il record assoluto di crescita anche all’interno del network gestito da Delta”.

Da soli quattro mesi guida la linea aerea americana, ma sembra avere le idee chiare quando dice: “Indubbiamente il mercato è sfidante, ma sentiamo di poter essere in grado di affrontare questa sfida. Ci divertiremo di sicuro”.