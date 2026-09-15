Prosegue il blocco dei voli all’aeroporto di Catania, che è stato prorogato fino alle 14.30 di oggi per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3, attorno al vulcano.

Lo rende noto la Sac la società che gestisce lo scalo precisando che “prosegue la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all’aeroporto di Catania fino alle 14:30”.

I disagi sono legati a una nube di cenere vulcanica ha costretto la società di gestione dello scalo a disporre lo stop delle operazioni. Secondo quanto riportano fonti locali, la nube prodotta dall’Etna avrebbe raggiunto i 4mila metri di altezza, compromettendo la visibilità in direzione Sud-Est.

Alcuni voli sono stati dirottati all’aeroporto di Palermo.

“I passeggeri - raccomanda una nota dello scalo - sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione sono previsti nelle prossime ore.