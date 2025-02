Catania, ancora disagi all’aeroporto per l’eruzione dell’Etna

Sono state parzialmente ripristinate le attività ordinarie di volo in arrivo all’aeroporto di Catania, dopo i disagi provocati dal protrarsi dell’attività eruttiva dell’Etna. La Sac, società di gestione dello scalo, ha comunicato che l’Unità di crisi ha disposto la chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Est del vulcano (settore B11) fino alle 15, con la riapertura degli spazi aerei precedentemente chiusi.

“Nessuna restrizione sulle partenze dall’aeroporto” prosegue la nota di Sac, che aggiunge: “I passeggeri sono pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore”.

Nelle ultime 24 ore, come riporta rainews.it, sono stati dirottati 32 voli e il settore C1 dell’aeroporto, dopo essere stato chiuso per ore, è stato riaperto durante la serata di ieri, domenica 16 febbraio.

Diverse compagnie aeree, tra cui Lufthansa e easyJet, hanno cancellato voli nazionali e internazionali.