Dopo un weekend difficile, caratterizzato da chiusure, ritardi e cancellazioni, è di nuovo fermo l’aeroporto di Catania. L’attività esplosiva di una dei crateri dell’Etna, infatti, dopo un momento di quiete domenica, ha ripreso con forza, e l’emissione di ceneri nell’atmosfera ha reso necessaria una nuova chiusura dello spazio aereo.

La Sca, la società di gestione dello scalo, ha quindi deciso di sospendere tutte le attività di volo fino alle 17 di oggi, salvo eventuali novità.

Come sempre, una parte dei voli in arrivo verranno dirottati su altri scali siciliani mentre altri saranno cancellati. La Sac consiglia di controllare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.